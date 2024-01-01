Альтернативи - Chinafy

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Від дослідження продуктів і ключових слів до оптимізації списку, аналітики тощо. Наші інструменти та тренінги допоможуть вам незалежно від того, де ви перебуваєте на шляху продажу.

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Ваша універсальна платформа для продажу на Amazon.

Keepa

Keepa

keepa.com

Графіки історії цін Amazon, сповіщення про падіння цін, спостереження за цінами, щоденні падіння та розширення для браузера.

Sellerboard

Sellerboard

sellerboard.com

Точна аналітика прибутку для продавців Amazon.

Informed Repricer

Informed Repricer

informed.co

Збільште свої прибутки за допомогою оптимізації цін. Залишайтеся конкурентоспроможними та заробляйте більше грошей за допомогою стратегій автоматичного переоцінки для всіх типів продавців. Informed.co — це конкурентоспроможна платформа для переоцінки №1, яка допомагає онлайн-бізнесу отримувати приб...

Webgility

Webgility

webgility.com

Увійдіть зараз, щоб отримати доступ до провідної автоматизації бухгалтерського обліку та багатоканальної програмної платформи для онлайн-магазинів і комерційних компаній.

eDesk

eDesk

edesk.com

Програмне забезпечення електронної комерції eDesk для обслуговування клієнтів поєднує всі ваші взаємодії з клієнтами та дані про замовлення в легко керовані заявки для команд підтримки клієнтів. Почніть сьогодні.

SellerApp

SellerApp

sellerapp.com

SellerApp: універсальний інструмент продавця Amazon для PPC, ключових слів і прибутку SellerApp створено для надання продавцям даних, автоматизації розвідки та операцій.

smartscout

smartscout

smartscout.com

Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.

SellerLegend

SellerLegend

sellerlegend.com

Потужна аналітика Amazon для ваших продажів Amazon ГОТУЙТЕСЯ ВІДКРИЙТИ НАЙНАДІЙНІШУ ПРОГРАМУ НА РИНКУ: усі фінансові інструменти, необхідні продавцю Amazon, щоб керувати своїм бізнесом в ОДНОМУ місці! ВЗЯТЬ НАС ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПОЇЗДКИ НА 21 БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ | Без ризику | Скасуйте будь-коли до зак...

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.

Auctiva

Auctiva

auctiva.com

Почніть продавати більше на Amazon і eBay за допомогою потужного багатоканального програмного забезпечення для електронної комерції Auctiva. Синхронізуйте запаси, обробляйте замовлення, додавайте продукти на кілька ринків в одному місці! Почніть безкоштовно протягом 30 днів. Розпочніть продавати вла...

Zetpy

Zetpy

zetpy.com

Одна панель керування для синхронізації всього. Синхронізуйте продукти, інвентар, клієнтів і замовлення з найпопулярнішими ринками електронної комерції, як-от Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora, і кошиками для покупок, як-от Shopify, WooCommerce і Magento.

ConnectBooks

ConnectBooks

connectbooks.com

ConnectBooks — це важливий інструмент SAAS для електронної комерції, що продає на Amazon, Wal-Mart, Shopify і eBay. Програмне забезпечення автоматизує облік електронної комерції, забезпечуючи незмінно чіткі та точні ділові книги, що сприяє прийняттю найкращих бізнес-рішень.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — це провідна у світі платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти власною відеостратегією для отримання максимального прибутку.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.

Teikametrics

Teikametrics

teikametrics.com

Оптимізація ринку – рекламуйте свій бізнес із надлюдським інтелектом! Підключайтеся, оптимізуйте та розвивайте свій бізнес за допомогою Flywheel 2.0 на основі штучного інтелекту, який тепер доступний на Amazon, Walmart.com та інших сайтах.

Roketfy

Roketfy

roketfy.com

Roketfy – стрімкий ріст ваших продажів на Etsy! Усе, що вам потрібно, щоб збільшити продажі в одному інструменті. Сильні характеристики, стабільний прибуток. Збільште свої продажі зараз!

Sellesta

Sellesta

sellesta.ai

Sellesta.ai допомагає продавцям Amazon розвивати свій бізнес шляхом максимізації рейтингу та конверсії списків продуктів

NittyGritti

NittyGritti

nittygritti.com

NittyGritti — це чудовий, інтелектуальний спосіб перемогти трафік на Amazon. Ми пропонуємо підібрані рішення з підтримкою штучного інтелекту, щоб глибоко зануритися у ваші сторінки зі списком і вловити всі ті дрібні деталі, які можуть утримувати вас від переходів. Подивіться на кожен ASIN, оцінений ...

3DSellers

3DSellers

3dsellers.com

Провідні інструменти продажу на eBay торгової марки знаходяться на платформі менеджера з продажу 3Dsellers eBay. Отримуйте більше продажів і відгуків на eBay, а також заощаджуйте час завдяки автоматизації eBay і масовим діям щодо списків, замовлень, повідомлень тощо. Забезпечте швидку (і навіть авто...

StoreAutomator

StoreAutomator

storeautomator.com

StoreAutomator — це гнучке рішення для управління торгівлею, яке дозволяє оптимізувати, автоматизувати та керувати вашими продуктами, списками, ціноутворенням, запасами та замовленнями на кількох каналах і ринках. Клієнти StoreAutomator витрачають на 50% менше часу на непотрібні завдання адміністрат...

ProManage

ProManage

promanage.biz

ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...

Ad Badger

Ad Badger

adbadger.com

Ad Badger — це єдиний програмний інструмент Amazon PPC, який знадобиться для оптимізації ваших кампаній. Пройдіть навчання Amazon Ads і розвивайтеся в нашій спільноті.

Mergado

Mergado

mergado.com

Ми допомагаємо онлайн-магазинам отримати більше від Google Shopping, Facebook та інших систем порівняння покупок. Щодня ми налаштовуємо рекламу, щоб збільшити прибуток магазину за розумну ціну.

Seller Terminal

Seller Terminal

sellerterminal.com

Ласкаво просимо до Seller Terminal, вашого комплексного рішення для повернення втрачених доходів в екосистемі Amazon FBA. Завдяки підтвердженій історії успіху ми надали можливість понад 1000 продавцям, брендам, агрегаторам і складам відновити контроль над їхнім бізнесом FBA. Наш підхід: орієнтуватис...

SellerLion

SellerLion

sellerlion.com

Отримайте найкраще програмне забезпечення для оглядів і відгуків для продавців Amazon із програмним забезпеченням Amazon Review №1 в Індії від Sellerlion за конкурентоспроможною ціною. Придбайте додаток Amazon Feedback.

Sellerfox

Sellerfox

sellerfox.com

Sellerfox — це універсальний інструмент аналізу та оптимізації для продавців Amazon. Це спрощує процес відстеження показників ефективності продуктів і ключових слів, дозволяючи користувачам відкривати можливості оптимізації та отримувати конкурентні переваги. Платформа пропонує зручний інтерфейс, як...

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