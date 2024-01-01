China-Arms

China-Arms

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Вебсайт: china-arms.com

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China-Arms – це веб-сайт, створений фанатами військової сфери, які дуже зацікавлені у військовому розвитку Китаю, і те, що ми робимо тут, це допомогти оприлюднити новини та огляди про китайську армію, включаючи її армію та зброю. Ми прагнемо надавати унікальну, достовірну та цінну інформацію.

Вебсайт: china-arms.com

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