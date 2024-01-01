Альтернативи - Cheqly

Capital on Tap

capitalontap.com

Наша місія Capital on Tap — зробити ведення малого бізнесу якомога простішим. Ми розуміємо, що повсякденна діяльність бізнесу може бути складною, тому ми розробили інструменти та ресурси, які дають можливість власникам бізнесу оптимізувати свою діяльність, отримувати швидке фінансування та отримуват...