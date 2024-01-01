Альтернативи - Checkly
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
Apigee
google.com
Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.
Stoplight
stoplight.io
Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.
Mockaroo
mockaroo.com
Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.
Tray.io
tray.io
Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...
Workato
workato.com
Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
Backendless
backendless.com
Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.
elastic.io
elastic.io
Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
Zuplo
zuplo.com
Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.
Kong
konghq.com
Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Jitterbit
jitterbit.com
Підключіть SaaS, локальні та хмарні додатки, миттєво впроваджуючи інтелект у будь-який бізнес-процес. Дізнайтеся більше про інтеграцію API з Jitterbit.
Xano
xano.com
Найшвидший спосіб створити потужну масштабовану серверну програму без коду. Xano є надійним сервером для понад 50 000 додатків SMB і Enterprise.
Boomi
boomi.com
Рішення Boomi iPaaS допоможуть вам забезпечити майбутнє вашого бізнесу завдяки інтелектуальній інтеграції та автоматизації. Підключайте все, всюди, з Boomi.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
Formcarry
formcarry.com
Ваша <form>, але вона насправді працює. Перетворіть свою <форму> HTML на щось повністю функціональне Отримуйте сповіщення електронною поштою, завантажуйте файли, інтегруйте з іншими програмами. 3 хвилини для налаштування та вільного використання.
Userparser
userparser.com
Userparser — це аналізатор агента користувача та API пошуку IP-адреси, який перетворює агента користувача та ip-адресу на детальні аналітичні дані. Парсери агентів користувачів і API пошуку IP-адреси — це два інструменти, за допомогою яких можна визначити місцезнаходження користувача. Парсери агенті...
RSS API
rssapi.net
Легко аналізуйте RSS, ATOM і JSON-канали за допомогою REST API та отримуйте нові елементи через Webhooks!
Hyphen API
hyphenapi.com
Колекція готових до використання API для розробників і компаній. Можна інтегрувати безпосередньо через простий виклик REST API.
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io — це платформа на основі API відео, яка пропонує постачальникам контенту, операторам платного ТБ і постачальникам послуг OTT простий, швидкий і надійний спосіб надати абонентам передову якість потокового передавання. Він адаптує потоки в реальному часі, тож глядачі автоматично отримують...
APItoolkit
apitoolkit.io
Перетворіть керування API вашої технічної команди за допомогою APIToolkit. Наша платформа забезпечує моніторинг у реальному часі, відстеження помилок і аналіз продуктивності, забезпечуючи бездоганну роботу ваших API і те, що вихідні інтеграції API не вплинуть на ваш бізнес через критичні зміни. Допо...
Apitally
apitally.io
Apitally пропонує просте рішення SaaS для моніторингу REST API з акцентом на конфіденційність даних і доступність. Його надзвичайно легко налаштувати та використовувати для нових і існуючих проектів за допомогою Python або Node.js і він ніколи не збирає конфіденційні дані. Моніторинг та аналітика тр...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data є провідним постачальником даних із 10 API для основних пошукових сайтів і сайтів електронної комерції. Більшість джерел даних є дорогими та обмеженими за обсягом, що ускладнює виявлення інформації, яка насправді допоможе вашому бізнесу розвиватися. Ми надаємо надійні, надійні дані в ре...
Pellerex
pellerex.com
Екосистема автономних і керованих основ, API і Live Services, які допоможуть вам швидко створювати та трансформувати програмне забезпечення. Наші основи прискорять ваш вихід на ринок на багато місяців, а наші API допоможуть вам зосередитися на вашому продукті, а не на навколишній інфраструктурі. Pel...