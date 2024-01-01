Checkbook

Checkbook

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: checkbook.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Checkbook» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У Checkbook ми створили спосіб, за допомогою якого компанії та приватні особи можуть надсилати й отримувати цифрові чеки кількома простими клацаннями. Checkbook.io вирішує push-платежі, забезпечуючи безперебійний досвід як для відправника, так і для одержувача. Це не вимагає реєстрації одержувача та дає йому право вибору способу оплати для отримання коштів, будь то миттєвий платіж, прямий депозит або чек для друку. Простий процес допоміг нашим компаніям досягти 99% цифрового перетворення, що значно скоротило вартість і підтримку застарілих паперових чеків.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для виставлення рахунків

Вебсайт: checkbook.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Checkbook». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Bill.com

Bill.com

bill.com

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Вам також може сподобатися

Formance

Formance

formance.com

Prezzee

Prezzee

prezzee.com.au

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

Groww

Groww

groww.in

TruCentive

TruCentive

trucentive.com

Melio

Melio

meliopayments.com

viagogo

viagogo

viagogo.com

Checkeeper

Checkeeper

checkeeper.com

SimpleFX

SimpleFX

simplefx.com

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

Zil Money

Zil Money

zilmoney.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності