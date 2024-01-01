У Checkbook ми створили спосіб, за допомогою якого компанії та приватні особи можуть надсилати й отримувати цифрові чеки кількома простими клацаннями. Checkbook.io вирішує push-платежі, забезпечуючи безперебійний досвід як для відправника, так і для одержувача. Це не вимагає реєстрації одержувача та дає йому право вибору способу оплати для отримання коштів, будь то миттєвий платіж, прямий депозит або чек для друку. Простий процес допоміг нашим компаніям досягти 99% цифрового перетворення, що значно скоротило вартість і підтримку застарілих паперових чеків.

Вебсайт: checkbook.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Checkbook». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.