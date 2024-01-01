Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Спілкуйтеся з відвідувачами вашого веб-сайту безпосередньо зі Slack. Вам не потрібен інший клієнт чату, щоб спілкуватися з клієнтами. Проста установка за одну хвилину. Тоді відвідувачі вашого сайту зможуть миттєво спілкуватися з вами щодо запитань перед продажем, проблем із підтримкою тощо, а ви та ваша команда відповідаєте безпосередньо зі Slack без будь-яких додаткових інструментів для встановлення чи використання.

Вебсайт: chatlio.com

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