Chatify

Chatify

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Вебсайт: chatify.com

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До побачення, гонорари агентів, привіт клієнти. Кращий, дешевший і розумніший спосіб живого спілкування зі своїми клієнтами. Більшість клієнтів, які потребують підтримки, не хочуть вам дзвонити, вони хочуть з вами поспілкуватися. Чому живий чат? 9/10 відвідувачів вашого сайту
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: chatify.com

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Альтернативи

Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

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Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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signalzen.com

Olark

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olark.com

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onWebChat

onwebchat.com

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chaport.com

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