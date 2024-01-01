Chatgen.ai

Chatgen.ai

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Вебсайт: chatgen.ai

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Chatgen — це гібридна платформа бот-чату з власними ботами. За допомогою Chatgen ви можете автоматично перетворювати анонімних відвідувачів сайту на відповідних потенційних клієнтів, а також замовляти більше зустрічей 24/7" ChatGen створив механізм машинного навчання (ML), який дозволяє компаніям мати чат-ботів, які можуть спілкуватися з користувачами. Ці чат-боти допомагають підприємствам різні функції: Маркетинг: від базових чат-ботів, розмовних цільових сторінок для створення потенційних клієнтів і розмовних оголошень для оптимізації CTR до вбудованих ботів, які оптимізують Click to Action, в основному використовується для максимального захоплення потенційних клієнтів не лише на веб-сайті, але й у місцях, де ви відвідувачі відвідують ваш бренд. Підтримка: чат-боти, які використовують штучний інтелект для побудови автоматизованих відповідей на звичайні запити клієнтів, звільняючи персонал служби підтримки для вирішення більш нагальних завдань служби підтримки клієнтів #customersupportautomation Виявлення продуктів: чат-боти, які полегшують пошук продуктів для онлайн-покупців — збільшують продажі. і формування лояльності для компаній електронної комерції.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: chatgen.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chatgen.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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