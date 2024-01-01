Chatchamp

Chatchamp

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Вебсайт: chatchamp.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Chatchamp дозволяє компаніям електронної комерції збільшити конверсії на веб-сайтах, дохід і підвищити рівень задоволеності клієнтів за допомогою масштабованих цифрових агентів з продажу. У будь-який час консультанти з цифрових продуктів Chatchamp – чат-боти – надають клієнтам професійні, автоматизовані поради щодо веб-сайтів і захоплюючий клієнтський досвід. За лічені хвилини рішення легко інтегрується в магазин, і разом з командою Chatchamp продукти впроваджуються в найкоротші терміни.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: chatchamp.com

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Альтернативи

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

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