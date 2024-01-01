Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chatchamp» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Chatchamp дозволяє компаніям електронної комерції збільшити конверсії на веб-сайтах, дохід і підвищити рівень задоволеності клієнтів за допомогою масштабованих цифрових агентів з продажу. У будь-який час консультанти з цифрових продуктів Chatchamp – чат-боти – надають клієнтам професійні, автоматизовані поради щодо веб-сайтів і захоплюючий клієнтський досвід. За лічені хвилини рішення легко інтегрується в магазин, і разом з командою Chatchamp продукти впроваджуються в найкоротші терміни.

Вебсайт: chatchamp.com

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