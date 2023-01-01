Альтернативи - Charm.io
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Apify
apify.com
Зробіть так, щоб Інтернет працював на вас. Apify може автоматизувати все, що ви можете зробити вручну у веб-браузері, і запускати це в масштабі. Ми — ваше єдине місце для веб-скрейпінгу, вилучення даних і веб-RPA.
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти для B2B-продажів і електронного маркетингу. Наше програмне забезпечення перетворює загальнодоступні дані на розширений інструмент електронної пошти для пошуку потенційних клієнтів, який допомагає професіоналам проводити маркетингові та рекламні камп...
BuiltWith
builtwith.com
Інструмент профілювання інформації про веб-технології. Дізнайтеся, з чого створено веб-сайт.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
Cognism
cognism.com
Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних у світі постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформа...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID IS A FORERUNNER IN DATABASE SERVICES FOR MANY YEARS NOW. IT HAS BEEN A ONE-STOP SOLUTION FOR COMPANIES LOOKING FOR TARGET PROSPECTS FOR THEIR EMAIL & PHONE NUMBERS Leadpyramid is a one shop stop solution for all the database requirements. It’s a sales intelligence tool that helps an orga...
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA is modular software that allows creating intelligence in your business by monitoring the competitive environment.
Goava
goava.com
Goava's is a platform that increases your sales by discovering your most valuable leads. We help B2B-salespeople get tailored insights about there prospects. Goavas platform tells you which company you should contact, who you should talk to and what you should talk about. The simple interface allows...
Fork
fork.ai
Fork is a company that helps cloud service companies to acquire customers intelligently. The company's platform consists of a series of products, the main service objects focus on IaaS, PaaS and SaaS layer cloud service enterprises. Through advanced data analysis technology and public information on...
Company Guru
company.guru
Company Guru portal allows an insight into wide base of business data from a vast number of companies. Take a close look at the market and save resources using our extensive information. Help your team increase sales and cut on time used to form valid target lists by utilizing our portal for free.
SonarList
sonarlist.io
Search the world for data and business emails, verifying them limitlessly at a cost-friendly rate.
Findymail
findymail.com
Findymail helps you find & verify B2B emails to use in your sales outreach We only provide you verified emails that do not bounce to ensure your email deliverability is safe. You can also automate the manual export work you are currently doing on popular prospecting platform such as Linkedin Sales N...
Coldlytics
coldlytics.com
Sick of stale B2B databases? Coldlytics seamlessly combines cutting-edge automation with human researcher to bring you the freshest leads out there. Submit your targeting requirements via our self-serve platform and our team will build you an entirely custom lead list in just 24 hours. Don't settle ...
LeadPost
leadpost.com
Дізнайтеся, хто саме відвідує ваш сайт. Подивіться, хто відвідує ваш веб-сайт, навіть якщо вони не заповнюють форму! За допомогою лише одного рядка коду LeadPost може надати вам імена, контактну інформацію тощо.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за потреби, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки ...
Infynd
infynd.com
InFynd — це універсальне рішення для аналізу даних. Наш простий і зручний інструмент для пошуку потенційних клієнтів допоможе вам визначити та знайти потрібних потенційних клієнтів у вашій ринковій ніші. Ми маємо найбільшу кількість B2B-контактів, сумісних із GDPR, у Великій Британії з 95% доставлял...
DiscoverData
discoverdata.ai
За 30 днів ваші доходи збільшуються вдвічі. AI знаходить контактні дані для всіх анонімних відвідувачів веб-сайту, отримуйте дані (мобільні номери, електронні адреси) безкоштовно!
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — це потужне програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів на основі Інтернету, яке не лише знаходить відповідні потенційні клієнти, але й контактні дані про них. Усі дані можна зберігати у вашому обліковому записі, експортувати, а також передавати на інші сайти, такі як SalesF...
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. ...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 осн...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — профайлер веб-технологій і провідний постачальник даних. Завдяки тисячам технологій, які відстежуються на веб-сайтах мільйонів компаній, Wappalyzer допомагає вам виявити нових потенційних клієнтів і збільшити ринок, на який можна звертатися.
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? Без проблем. Пот...
Skylead
skylead.io
Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронно...
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу.
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium з...
Leadinfo
leadinfo.com
Дізнайтеся, як Leadinfo може допомогти вам отримати більше та кращі продажі, ніж ваші конкуренти, перетворюючи анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний веб-сайт. За допомогою наших послуг із створення потенційних...
Warmly,
warmly.ai
Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа гарячих потенційних клієнтів зі штучним інтелектом висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про наміри купувати на ваш...
Draup
draup.com
Платформа на основі штучного інтелекту для лідерів талантів і програмне забезпечення для пошуку продажів B2B. Draup — це платформа штучного інтелекту, яку вибирають керівники відділів продажів і талантів.
Albacross
albacross.com
Дані про наміри першої сторони, щоб зрозуміти вашу аудиторію, виявити невидимі перспективи та збагатити кожен запис для підвищення ефективності маркетингу та продажів.
Foundry
foundryco.com
Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.
AroundDeal
arounddeal.com
Працюйте менше, досягайте більшого, продажі вищі. Знаходьте більше B2B контактів, збагачуйте та перевіряйте записи, використовуйте автоматичні робочі процеси та укладайте більше угод на платформі AroundDeal. Стимулюйте розвиток вашого бізнесу в усьому світі.
Wiza
wiza.co
Створюйте списки потенційних клієнтів із LinkedIn. Експортуйте потенційних клієнтів із LinkedIn із точною контактною інформацією та спілкуйтеся безпосередньо зі своєю аудиторією.
SigParser
sigparser.com
Перетворіть свої електронні листи на контакти. Автоматично знаходьте кожну контактну інформацію у своїх електронних листах, підписах електронних листів і календарях. Легко синхронізуйте з CRM і маркетинговими програмами, щоб ваші контакти були актуальними.
UpLead
uplead.com
Отримайте доступ до нашої точної та перевіреної в реальному часі бази даних B2B, щоб стимулювати зростання. Завдяки вбудованій верифікації електронної пошти UpLead є лідером у високоякісних даних для ділових контактів. Почніть безкоштовну 7-денну пробну версію вже сьогодні!