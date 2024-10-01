Альтернативи - CharlieHR
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...
OnPay
onpay.com
OnPay створено для людей, які хочуть витрачати більше часу на ведення свого бізнесу (і менше на виконання службових завдань). Його відзначений нагородами розрахунок заробітної плати та відділ кадрів заощаджує власникам бізнесу понад 15 годин на місяць і звільняє їх, щоб зосередитися на прибутку.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Універсальні переваги, кадри та відповідність вимогам. Тисячі брокерів використовують програмне забезпечення Employee Navigator зі своїми клієнтами, щоб керувати своїми перевагами, адаптацією, ACA тощо на нашій простій інтуїтивно зрозумілій платформі.
Collective Health
collectivehealth.com
Рішення з користю для здоров’я, яке поєднує все разом. Колективне здоров’я — це сучасний TPA, що об’єднує адміністрування планів, навігацію та адвокацію, що забезпечує справді захоплюючі переваги для здоров’я ваших людей і підтверджену цінність для вашої організації.
Sequoia One
one.sequoia.com
Мета Sequoia One — допомогти вашому високотехнологічному бізнесу процвітати, подбавши про адміністративний тягар, який відволікає вас від більшої картини. Ми пропонуємо конкурентоспроможні переваги та аутсорсинг відділу кадрів, розроблений для інноваційних компаній, орієнтованих на розвиток. Ми знає...
Netchex
netchex.com
З рішенням Netchex для управління персоналом і заробітною платою ви можете зробити свої процеси простішими, ніж будь-коли, і гарантувати, що робота завжди виконується правильно.
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою роз...
Bayzat
bayzat.com
Bayzat змінює спосіб роботи на краще. Ми розробили інноваційні технології управління персоналом, розрахунку заробітної плати та страхування, а також створили досвід співробітників світового рівня, який принесе користь усім. Зробивши його доступним для всіх роботодавців, ми виведемо бізнес на новий р...
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — це платформа для керування відпустками, яка спрощує складність дотримання вимог, претензій і нарахування заробітної плати для безперебійного, більш чуйного досвіду відпусток співробітників. Ласкаво просимо в сучасну еру відпусток для працівників. Залиште програмне забезпечення для керуванн...
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ — це єдине рішення для адвокації в галузі, яке залучає окремих людей і сім’ї до їхньої цілісної подорожі до благополуччя, надаючи прямий, спрощений доступ до всіх їхніх переваг і безперебійну підтримку від професійних адвокатів, щоб легко орієнтуватися в повному обсязі їхніх потреб у сфер...
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка...
ekincare
ekincare.com
ekincare, якій довіряють компанії зі списку Fortune 500, — це інтегрована платформа користі для здоров’я на основі штучного інтелекту, яка очікує на патент і допомагає організаціям заощадити до 25% витрат на охорону здоров’я та зменшити внески медичного страхування. Наш продукт гарантує, що телемеди...
Warp
joinwarp.com
Warp — це сучасна платформа для нарахування заробітної плати, дотримання вимог і пільг, створена для засновників. Ми перевели всі державні податкові реєстрації та відповідність на автопілот, щоб вам більше ніколи не потрібно було входити на інший веб-сайт .gov.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Цілісне рішення для адміністрування пільг, створене для того, щоб допомогти вашим співробітникам досягти кращих результатів у сфері охорони здоров’я та фінансів, а також допомогти вашій організації зменшити витрати та адміністративний тягар. *Повністю передане адміністрування переваг Перевантажте тр...
GoCo
goco.io
GoCo — це сучасне комплексне HR-рішення з найвищою оцінкою підтримки клієнтів, яке дозволяє легко оптимізувати ваші HR-процеси та дані. GoCo має все необхідне для роботи з відділом кадрів у єдиному, простому у використанні рішенні, від адаптації та переваг до управління продуктивністю та заробітної ...
Forma
joinforma.com
Компанії щорічно витрачають мільйони на виплати працівникам, які працівники не цінують і не використовують регулярно. Forma, заснована в 2017 році, намагалася створити кращу модель, кинувши виклик традиційним універсальним підходам. Гнучке програмне забезпечення Forma допомагає компаніям пропонувати...
Decisely
decisely.com
Decisely – це брокерська фірма з надання пільг і кадрових послуг, яка спеціалізується на інтегрованих технологічних рішеннях для малого бізнесу. Рішення Decisely, яке підтримується ліцензованими пільговими брокерами та професіоналами галузі, забезпечує правильне поєднання медичних пільг, найму персо...
Healthysure
healthysure.in
HealthySure — це найулюбленіша в Індії платформа виплат працівникам для стартапів і підприємств в Індії. Платформа пропонує набір продуктів групового страхування здоров’я, життя та нещасних випадків із підібраними програмами здоров’я та оздоровлення.
Benme
benme.io
Benme — це персоналізована платформа для управління перевагами співробітників і постачальниками.
League
league.com
Ліга, заснована в 2014 році, є медичною компанією, орієнтованою на технології, яка сприяє цифровій трансформації охорони здоров’я. Роботодавці, платники, роздрібні торговці аптеками та постачальники медичних послуг використовують нашу відзначену нагородами платформу для надання інтегрованих та персо...
Empeon
empeon.com
Empeon — це гнучка платформа, яка дозволяє компаніям легко керувати всіма потребами в кадрах і заробітній платі в одному місці. Часто компанії кажуть, що вони мають цю функцію, але вони мають лише можливість підключення, що спричиняє вузькі місця та сповільнює роботу. Приходьте й випробувайте нашу п...
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових резуль...