Charley AI

Charley AI

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Вебсайт: charley.ai

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Charley.ai — це веб-інструмент для створення есе зі штучним інтелектом, який створює есе без плагіату за допомогою розширених алгоритмів обробки природної мови. Інструмент призначений для спрощення та прискорення процесу написання есе, що він досягає, дозволяючи користувачам подавати тему або кілька ключових слів, а потім генерувати цікаве есе до 15 000 слів менш ніж за 20 секунд. Charley.ai також адаптується до бажаного рівня оцінки користувача, пристосовуючи свій стиль написання та вибір слів відповідно до критеріїв оцінювання. Інструмент має зручний текстовий редактор, який дозволяє користувачам персоналізувати свій досвід написання, вибравши тип есе, тон, кількість слів і бажану оцінку. Крім того, Charley.ai має генератор посилань і адаптивний стиль написання, щоб допомогти користувачам створювати переконливі есе без особливих зусиль. Платформа пропонує безкоштовну пробну версію, після якої користувачі можуть вибрати один із трьох планів відповідно до своїх потреб і бюджету. Charley.ai призначений для студентів, професіоналів і компаній, які прагнуть покращити свої письменницькі здібності шляхом оптимізації своєї продуктивності за допомогою технології штучного інтелекту. Загалом Charley.ai — це інноваційний інструмент, який може допомогти користувачам ефективно та результативно виконувати свої есе, водночас надаючи високоякісний досвід написання есе.

Вебсайт: charley.ai

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