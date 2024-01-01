Charla

Charla

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: getcharla.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Charla» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Миттєво зв’яжіться зі своїми живими відвідувачами та забезпечте найкращі продажі та підтримку. Charla Live Chat надає вам усе необхідне для створення найкращої подорожі клієнта. ✔️ Залучайте своїх відвідувачів за допомогою живого чату та проактивних бесід ✔️ Керуйте своїми запитами на підтримку за допомогою служби підтримки та Tickets ✔️ Розширюйте можливості своїх клієнтів за допомогою бази знань ✔️ Збирайте та аналізуйте відгуки клієнтів ✔️ Відстежуйте свою ефективність за допомогою інформаційної панелі та статистики відвідувачів ✔️ Залишайтеся на зв’язку за допомогою мобільних програм для iOS та Android ✔️ Легко інтегруйте з WordPress, Shopify і Magento
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: getcharla.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Charla». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

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Chatwoot

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chatwoot.com

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Support Hero

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Ariglad

Ariglad

ariglad.com

Shopney

Shopney

shopney.co

Inline Help

Inline Help

inlinehelp.com

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