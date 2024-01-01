Альтернативи - ChargeOver

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Охопіть більше покупців і збільште конверсію за допомогою рішення для онлайн-платежів, яке обробляє PayPal, Venmo, кредитні та дебетові картки, Apple Pay і Google Pay.

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Chargebee — це провідне програмне забезпечення для виставлення рахунків за передплату, яке забезпечує наскрізне регулярне виставлення рахунків, керування підпискою та автоматичне виставлення рахунків для понад 2000 компаній SaaS.

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net підтримує обробку платежів, допомагаючи малим підприємствам приймати платежі кредитними картками та електронними чеками онлайн, особисто, через мобільні пристрої тощо.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

Отримуйте гроші швидше, витрачайте менше часу та забезпечте кращий досвід оплати. Автоматизуйте виставлення рахунків і збори за допомогою хмари Invoiced Accounts Receivable Cloud.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.

Younium

Younium

younium.com

Younium — це універсальна платформа для ведення бізнесу з масштабованою підпискою. Він включає керування підпискою, виставлення рахунків за підписку, платежі, фінанси та інформаційні панелі підписки для компаній B2B.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

Paddle

Paddle

paddle.com

Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.

EQUP

EQUP

equp.com

Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».

Rainex

Rainex

rainex.io

Rainex — це платформа з простою гнучкою функціональністю для створення підписок, виставлення рахунків і автоматизації всіх регулярних процесів виставлення рахунків.

Abowire

Abowire

abowire.com

Не використовуйте бухгалтерське програмне забезпечення для керування своїми підписками. Зробіть це правильно з Abowire! Abowire — це німецька Abo-платформа для продажу підписок у Європі. Збільште регулярний дохід і зменшіть техніко-операційні витрати в 4 рази. Керуйте реєстрацією передплатників, пла...

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global (заснована в 2006 році) є постачальником преміальних рішень для електронної комерції, розроблених для компаній, що займаються програмним забезпеченням, Saas і цифровими товарами. Ми забезпечуємо повну автоматизацію процесів управління та оптимізації онлайн-продажів за допомогою високое...

Togai

Togai

togai.com

Запустіть моделі ціноутворення на основі використання за допомогою надійної платформи обліку та виставлення рахунків Togai. Платіжна інфраструктура на основі використання, створена для обробки будь-якого масштабу.

PayWhirl

PayWhirl

paywhirl.com

Найбільш гнучке програмне забезпечення для оплати підписки на землі. PayWhirl надає потужні віджети та інструменти, які допоможуть вам справлятися з регулярними виставленнями рахунків, як професіонал: продавайте підписки, попередні замовлення, платіжні плани та багато іншого.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.

Moesif

Moesif

moesif.com

Відстежуйте та збільшуйте використання API за допомогою потужної платформи спостереження та монетизації.

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