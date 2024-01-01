Альтернативи - ChannelApe

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Збільшуйте продажі та керуйте підтримкою без зусиль - Багатоканальна підтримка клієнтів - відповідайте клієнтам через усі канали з єдиної інформаційної панелі - WhatsApp, Instagram, Facebook, електронна пошта та чат. - WhatsApp Marketing - Надсилайте рекламні трансляції за допомогою офіційного API ...

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

Виконання електронної комерції для інтернет-магазинів. ShipBob дає можливість компаніям пропонувати 2-денну доставку та керувати запасами, замовленнями та відправленнями.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.

SAP

SAP

sap.com

У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace дозволяє брендам прискорювати продажі, масштабувати операції та відповідати очікуванням щодо швидкої та доступної доставки після покупки. Почати.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo надає уніфіковані комерційні рішення, на які ви можете розраховувати для електронної комерції B2C і B2B, керування замовленнями, персоналізації та точки продажу.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

Краще, ніж iPaaS. Інтеграція електронної комерції, яка допоможе вам бачити, автоматизувати та керувати своїми операціями, виконанням, замовленнями, запасами тощо.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

Syncware

Syncware

syncware.com

Програмне забезпечення для автоматизації для синхронізації замовлень, поставок і запасів для багатоканальних брендів споживчих товарів

Edistera

Edistera

edistera.com

Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну купівлю як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...

Fillgoods

Fillgoods

fillgoods.co

Повна система управління магазином що відповідає потребам онлайн-продавців Створюйте необмежену кількість магазинів Повний асортимент товарів за допомогою системи FB Live для створення автоматичних замовлень. Це робить кожен продаж легшим, ніж раніше.

Ordermentum

Ordermentum

ordermentum.com

Ordermentum — це оптова онлайн-система керування замовленнями для харчової промисловості та виробництва напоїв. Замовте безкоштовну демонстрацію, щоб дізнатися, як мобільні замовлення та платежі можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.

Quivers

Quivers

quivers.com

Quivers пропонує рішення для спільної торгівлі, яке допоможе вашому бренду виконувати замовлення безпосередньо, не конкуруючи з роздрібними торговцями.

Omisell

Omisell

omisell.com

Місія Omisell полягає в тому, щоб забезпечити простий і бездоганний досвід для онлайн-продавців. Ми пропонуємо послуги та рішення, які допомагають продавцям керувати замовленнями в усіх офлайн- та онлайн-каналах продажу. Аналізувати стратегії продажів і автоматизувати виконання замовлень стало значн...

BiCockpit

BiCockpit

bicockpit.com

BiCockpit — це програмне рішення для електронної комерції, яке дозволяє швидко й просто керувати всіма процедурами замовлення та виставлення рахунків у вашому онлайн-магазині та системах електронної комерції з однієї панелі. Інструмент керування продуктами Bicockpit спрощує передачу продуктів між пл...

StoreFeeder

StoreFeeder

storefeeder.com

StoreFeeder — це багатоканальне роздрібне рішення преміум-класу для компаній, які продають на eBay, Amazon, Magento, Shopify тощо.

SQQUID

SQQUID

sqquid.com

Багатоканальна автоматизація продажів SQQUID допомагає роздрібним торговцям збільшити продажі та скоротити витрати на обробку замовлень і доставку в різних магазинах і онлайн-каналах.

Twirll

Twirll

twirll.com

Усі бізнес-програми в одному хмарному рішенні для розвитку, автоматизації та ведення бізнесу в сфері гостинності, роздрібної торгівлі (B2C), оптової торгівлі (B2B), виробництва та послуг

Accumula

Accumula

accumula.com

Багатоканальна платформа Accumula об’єднує онлайн- і офлайн-канали роздрібних продавців, щоб створити безперебійну взаємодію з клієнтами. Ми інтегруємо електронну комерцію, операції в магазині та бек-офіс в єдину систему, мінімізуючи перенавчання та максимізуючи продажі. Роздрібні торговці продають ...

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks — це глобальна платформа для розвитку багатоканальних роздрібних торговців. Керуйте всією комерційною операцією з однієї платформи. Завдяки більш ніж 100 інтеграціям (включно з такими популярними платформами, як Amazon, eBay, Shopify і Walmart), Linnworks покриває все, що вам потрібно – ві...

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge — це модульне та масштабоване рішення для автоматизації складних операцій електронної комерції. Shipedge повністю базується на Інтернеті, а його основними модулями є системи керування замовленнями та системи управління складом для автоматизації операцій електронної комерції. Ми допомагаємо ...

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для і...

Baselinker

Baselinker

baselinker.com

- BaseLinker — це багатоканальне програмне забезпечення для керування, яке оптимізує продажі на всіх платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, Reverb і Mirakl, з більш ніж 1000 іншими інтеграціями. - Використовуючи наш розширений модуль автоматизації, команди можуть обробляти замовлення до 10 разів ...

ShopiVerse

ShopiVerse

shopiverse.com

ShopiVerse — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для міжнародної інтеграції електронної комерції на базі штучного інтелекту. Вона є сильним прихильником компаній, які хочуть досягти успіху на міжнародній арені електронної комерції. Він надає широкий спектр послуг, включаючи...

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