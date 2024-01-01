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Альтернативи - CGTrader

Plattar

Plattar

plattar.com

Plattar використовує технології доповненої реальності (ARKit + ARCore) і XR, що швидко розвиваються, у поєднанні з еволюцією споживчого апаратного забезпечення та браузера, щоб стати новим засобом для клієнтів, які дають можливість випробувати продукти в 3D та/або в контексті без фізичної присутност...

Vuframe

Vuframe

vuframe.com

Vuframe — це передова платформа, яка революціонізувала процес створення 3D, доповненої реальності (AR) і додатків віртуальної реальності (VR) корпоративного рівня. У минулому розробка таких додатків вимагала спеціальних навичок, тривалих циклів розробки та значних бюджетів. Тепер Vuframe спростив ве...

EvolveAR

EvolveAR

evolvear.io

EvolveAR є найкращим у своєму класі з найпростішою та найпотужнішою платформою AR. Спеціально створений для малих підприємств, агентств, щоб створити захоплюючий досвід XR. Перетворіть свій друк, рекламні матеріали, візуалізацію продуктів електронної комерції та багато іншого в доповнену реальність....

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...

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