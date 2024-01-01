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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CEO Middle East» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CEO Middle East надає інтелектуальний аналіз і ідеї для бізнес-лідерів, власників бізнесу, підприємців і керівників у всьому регіоні. Слідкуйте за всіма найбільш чудовими виконавчими директорами, засновниками, підприємцями та бізнесменами та дізнавайтеся про успіхи, невдачі, придбання та досягнення.

Вебсайт: ceo-middleeast.com

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