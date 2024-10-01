Альтернативи - CELUM
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща у своєму класі платформа керування проектами Hive містить усі необхідні інструменти, а якщо ні, ми створимо їх для вас. Завдяки гнучкому перегляду проекту та нескінченним налаштуванням Hive пропонує керування проектом на ваших умовах із гарантованим ...
Filestage
filestage.io
Filestage — це платформа перегляду та затвердження, яка звільняє команди від хаотичних процесів затвердження, роблячи роботу більш радісною та продуктивною. Від великих підприємств до незалежних агентств Filestage допомагає командам ділитися, обговорювати та затверджувати всі свої файли в одному мі...
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder — це візуально елегантне та зручне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке дозволяє маркетологам і креативним працівникам різних галузей максимізувати свій потенціал керування брендом. Brandfolder — це більше, ніж просто сховище для ваших цифрових активів; Завдяки хм...
Hightail
hightail.com
Hightail розроблено для вирішення унікальних проблем творчої співпраці, з якими стикаються професіонали з маркетингу та творчі групи, з якими вони працюють. Веб-сайт і мобільні програми Hightail дозволяють легко обмінюватися творчими файлами всіх типів і надають інтуїтивно зрозумілий спосіб ділитися...
Wipster
wipster.io
Wipster — це платформа для співпраці та публікації відео, яка дозволяє компаніям швидше створювати та доставляти кращі відео. Завдяки Wipster відділи маркетингу та креативного контенту можуть ефективно співпрацювати над редакціями відео, зберігати їх у спільній бібліотеці мультимедійних ресурсів, п...
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow є частиною Creative Operations Platform, створеної спеціально для потреб творчих і маркетингових команд. Поєднуючи найпотужніші елементи керування завданнями та робочим процесом із спільними функціями онлайн-перевірки, Lytho допомагає командам створювати більше вмісту – швидше. Робіть...
Frontify
frontify.com
Найкраще у своєму класі програмне забезпечення для спрощення керування брендом через платформу, яка об’єднує все (і всіх), важливе для розвитку вашого бренду.
KROCK.IO
krock.io
KROCKIO — це комплексне рішення, призначене для ефективного та безболісного управління вашими творчими проектами. За допомогою KROCKIO ви можете створити спеціальний конвеєр, який складається з усіх кроків вашого проекту, термінів виконання та результатів; призначайте завдання членам вашої команди ...
Brandy
brandyhq.com
Отримайте свої активи сюди та почніть брендувати. Керуйте кількома брендами в одному місці! Миттєво виділіться перед зацікавленими сторонами, поділившись посиланням на керівництво по стилю з найпотужнішої платформи управління брендами №1 у світі. Бренді — це служба керування брендом, яка допомагає...
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і служба Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без ...
GoVisually
govisually.com
Оптимізуйте перевірку та затвердження дизайну, відео та PDF-файлів за допомогою GoVisually. Скоротити час доставки вдвічі. У світі динамічного дизайну та швидкої творчості GoVisually виступає як найкращий інструмент для розширення можливостей ваших зайнятих творчих команд. Легко оптимізуйте процес...
Superflow
usesuperflow.com
Superflow Rewrite — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти веб-агентствам і командам створювати переконливі заголовки й описи продуктів із мінімальними зусиллями. Він інтегрується з ChatGPT, платформою на основі штучного інтелекту, яка пропонує користувачам можливіст...
Artwork Flow
artworkflowhq.com
Artwork Flow — це програмне забезпечення для креативного керування на основі штучного інтелекту, призначене для трансформації управління та робочого процесу активів вашого бренду. У продукті передбачено керування цифровими активами, що дозволяє користувачам швидко впорядковувати та отримувати активи...
Canto
canto.com
Як лідер у сфері управління цифровими активами (DAM), Canto є найпростішою, але найпотужнішою платформою DAM на ринку. Canto дозволяє організаціям централізувати, організовувати та ділитися активами. За допомогою AI Visual Search ви можете використовувати природну мову, щоб миттєво знаходити вміст, ...
PageProof
pageproof.com
PageProof — це проста у використанні, але потужна онлайн-платформа перевірки, яка полегшує перевірку та затвердження роботи. Вони допомагають корпоративним маркетинговим командам досягати успіху, прискорюючи схвалення за допомогою інтелектуальних інструментів, шаблонів і автоматизації, які спрощують...
Punchlist
usepunchlist.com
Punchlist, компанія Marketwake, — це шар коментарів, що поверх ваших творчих проектів, що дозволяє вам пояснювати відгуки, які вам потрібні від ваших клієнтів і товаришів по команді. Маркетинговим агентствам, творчим групам, дизайн-студіям та іншим фірмам важко отримати ефективний відгук про свою р...
Atarim
atarim.io
Atarim: візуальна співпраця для безперебійного відгуку та схвалення Усуньте вузькі місця зворотного зв’язку та спростіть робочий процес дизайну за допомогою Atarim, візуальної платформи для співпраці, яка революціонізує спосіб надання та отримання зворотного зв’язку. Інтуїтивно зрозуміла функція At...
Re4m
re4m.io
Re4m — це хмарна креативна платформа, яка дозволяє командам брендів, дизайнерам і місцевим маркетологам планувати, створювати та публікувати надихаючий, ефективний контент і креативні кампанії в масштабі. Створений командою досвідчених маркетологів, Re4m спрощує відключені та громіздкі творчі процес...
Approval Studio
approval.studio
Approval Studio — це онлайн-програмне забезпечення для перевірки, яке дозволяє оптимізувати робочий процес і забезпечити швидкий і ефективний процес затвердження ілюстрації. Студійні функції та інтеграція Approval забезпечують бездоганний робочий процес для творчих агентств, студій, відділів і окр...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна розподілена маркетингова платформа, допомагає командам від брендів до місцевих ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, локації та прямих співробітників. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стим...
Ziflow
ziflow.com
Ziflow — це платформа для спільної перевірки корпоративного рівня, яка синхронізує людей, процеси та темп, необхідні для створення чудового вмісту в масштабі. Ziflow допомагає командам зосередитися на найважливішому: більш плавному робочому процесі, меншому терті та більше радості від створення та...
Pics.io
pics.io
Pics.io — це комплексне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке допомагає компаніям керувати бібліотекою медіа-активів. Pics.io — це централізований центр для всіх ваших медіафайлів, який забезпечує контрольований доступ до вашої цифрової інформації, автоматизовані маркетингові ...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay — це мультибрендова платформа керування цифровими активами миттєвого доступу для агентств, маркетологів, дизайнерів і власників бізнесу. BrandBay допомагає вам упорядковувати, зберігати та отримувати доступ до всіх зображень, відео, файлів, посилань, шрифтів, кольорів, приміток тощо ваших б...
Admation
admation.com
Admation — це комплексне програмне забезпечення для управління маркетинговими проектами, призначене для оптимізації та підвищення ефективності творчих проектів і робочих процесів. Пропонуючи набір потужних функцій для управління маркетинговими проектами, управління робочими процесами, перевірки в Ін...
Mox by Esko
moxsoftware.com
Для зростаючих брендів або невеликих команд у великій компанії Mox тут, щоб допомогти вам створити контент і упаковку, які пов’язують ваш бренд із споживачами. Mox — це хмарне рішення для вмісту та упаковки продукту, яке поєднує 3 інструменти в один: керування проектами, цифрову перевірку та керуван...
Loftware is
crosscap.com
Loftware є найбільшим у світі хмарним постачальником корпоративного маркування та керування ілюстраціями, що пропонує наскрізну платформу рішень для маркування для компаній будь-якого розміру. Підтримуючи глобальну присутність з офісами в США, Великобританії, Німеччині, Словенії, Китаї та Сінгапурі,...
Aproove
aproove.com
За допомогою Aproove ви можете будувати, автоматизувати та контролювати бізнес-процеси, щоб ваша команда могла зосередитися на високоцінній роботі, яка робить вас прибутковими! Інструменти керування бізнес-процесами та автоматизації робочих процесів Aproove разом створюють потужну платформу для спів...
ProofJump
proofjump.com
ProofJump — це платформа перевірки електронної пошти, розроблена спеціально для маркетологів. Це спрощує процес перевірки, зводячи до мінімуму туди-сюди, і легко інтегрується, не змінюючи існуючий робочий процес. Такі бренди, як Envato, Adobe, Wolfram і Joann, довіряють ProofJump для ефективного, чі...
GoProof
goproof.net
GoProof оптимізує виробництво та керування всіма вашими творчими проектами, забезпечуючи повну творчу співпрацю вашої внутрішньої та зовнішньої команди, а також клієнтів або зацікавлених сторін. За своєю суттю GoProof — це надійна онлайн-система перевірки, яка легко інтегрується в пакет продуктів A...