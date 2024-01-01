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CCN – Capital & Celeb News – це глобальна новинна організація, яка висвітлює низку фінансових тем і перспектив. Ми висвітлюємо Capital & Celeb News у розділах Ринки, Бізнес, Шоу-бізнес, Ігри та Спорт. Прочитайте наші останні історії, включаючи думки тут.

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