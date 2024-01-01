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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Catholic Exchange — це некомерційна медіа-організація, яка прагне поширювати Добру Новину про Ісуса Христа, проголошену Католицькою Церквою.

Вебсайт: catholicexchange.com

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