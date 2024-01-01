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CathNews — це провідна католицька служба новин Австралії, яка кожного буднього дня надає новини, статті, молитви, думки, роздуми, обговорення та меси на вимогу, зібрані з Австралії та з усього світу.

Вебсайт: cathnews.com

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