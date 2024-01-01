Альтернативи - Catalog Bar

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Створіть приголомшливий фліпбук онлайн. Створюйте, діліться та вставляйте онлайн-каталоги для гортання сторінок, перетворюючи ваші PDF-файли на онлайн-книги для гортання. Зробіть перекидну книжку в Інтернеті за допомогою нашого вдосконаленого засобу для перекидання книг. Спробувати безкоштовно!

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

Розширення можливостей Neighborhood Commerce для наявних і наступних мільярдів користувачів WhatsApp.

Salsify

Salsify

salsify.com

Платформа CommerceXM від Salsify забезпечує досвід, який потребують покупці на кожному етапі шляху до покупки, всюди на цифровій полиці.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Ідеальне рішення для вашого бізнесу електронної комерції. Спростіть свої операції та розширте доступ до інших каналів. Плавно контролюйте свій інвентар, каталог, закупівлю та виконання.

Publitas

Publitas

publitas.com

Ми допомагаємо брендам публікувати каталоги в Інтернеті, щоб забезпечити гарний досвід покупки.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Програмне забезпечення для закупівель і рішення для закупівель для спрощення закупівель із керуванням витратами, відповідністю, аналітикою, каталогом, процесом закупівлі до оплати

Stedger

Stedger

stedger.com

Наше рішення: Stedger — це найсучасніша SaaS, яка легко інтегрується з провідними платформами електронної комерції, такими як Shopify, Prestashop і Magento. Наша інтеграція поширюється на постачальників і бренди, пов’язані з цими магазинами електронної комерції. Ключові характеристики: Автоматизован...

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo — це хмарне веб- і мобільне рішення, яке допомагає малим і середнім оптовикам і роздрібним торговцям отримувати прибуток і економити час. Його функції включають керування замовленнями, каталог продуктів, керування клієнтами та аналітику. Його мобільний додаток дозволяє торговим представни...

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...

OneChannelAdmin

OneChannelAdmin

onechanneladmin.com

OneChannelAdmin є провідною компанією електронної комерції SaaS. Наша місія полягає в тому, щоб за допомогою оновленого підходу зірвати індустрію програмних рішень для електронної комерції та впровадити інновації. Завдяки централізації критично важливих операцій електронної комерції на єдиній надійн...

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес додавання тегів продукту за допомогою найсучаснішо...

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce створено спеціально для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможн...

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

WizCommerce — це комплексна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає оптовикам, дистриб’юторам і виробникам B2B оцифрувати свої наскрізні продажі; від реєстрації нових потенційних клієнтів до прийому замовлень, платежів тощо! Користувачі можуть приймати замовлення на виставках, онлайн або...

STEL Order

STEL Order

stelorder.com

STEL Solutions є постачальником програмних рішень для галузі польових і домашніх послуг з більш ніж 10-річним досвідом. Наш основний продукт, розташований на півдні Іспанії, — STEL Order, який допомагає понад 5000 клієнтам у більш ніж 100 країнах оптимізувати свій бізнес і спростити життя щодня. STE...

LazyChat

LazyChat

lazychat-landing.vercel.app

LazyChat — це платформа соціальної комерції для продажу безпосередньо з папки вхідних повідомлень у соціальних мережах. Функції включають керування запасами та каталогом продуктів, легке оформлення замовлення, автоматизований чат-бот, автоматизацію залишення кошика, трансляцію тощо. Скоротіть час ві...

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для елек...

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

Багатоканальна платформа управління запасами та замовленнями. Продавайте на Walmart, eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Google, Wayfair тощо.

Cymbio

Cymbio

cym.bio

Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціал...

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. Завдяки своїй технологічній платформі та послугам експе...

Listing Mirror

Listing Mirror

listingmirror.com

Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивні цифрові покупки. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, Wh...

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

Sales Layer — це провідна глобальна платформа PIM (управління інформацією про продукти), яка допомагає компаніям автоматизувати складні процеси B2B і підключати свої продукти до будь-якої корпоративної платформи або інструменту продажів у межах або за межами організації по всьому ланцюжку постачання...

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo...

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo — це перше хмарне рішення, створене спеціально для надання виняткового досвіду в організаціях, доменах і клієнтах. Наші рішення MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndication та Enhanced Content, а також найбільша доступна інтегрована мережа для розповсюдження вмісту, прискорюють успіх ...

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix PIM є провідним програмним забезпеченням для керування інформацією про продукт для малого та середнього бізнесу в усьому світі завдяки своєму зручному інтерфейсу, низькій ціні та підходу до адаптації та підтримки клієнтів. Plytix PIM допомагає компаніям оптимізувати процеси управління інформа...

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