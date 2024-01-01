Cashboard

Cashboard

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Вебсайт: auth.cashboard.finance

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cashboard» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Чудові фінансові директори керують бізнесом, що керується даними, на Cashboard. Зустрічайте аналітичну платформу, створену для фінансових команд. Прискорюйте щоденну та щомісячну внутрішню звітність, безпечно діліться даними з керівниками у всій компанії та звужте цикл зворотного зв’язку, як ніколи раніше.

Вебсайт: auth.cashboard.finance

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