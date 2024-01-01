Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cashboard» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Чудові фінансові директори керують бізнесом, що керується даними, на Cashboard. Зустрічайте аналітичну платформу, створену для фінансових команд. Прискорюйте щоденну та щомісячну внутрішню звітність, безпечно діліться даними з керівниками у всій компанії та звужте цикл зворотного зв’язку, як ніколи раніше.

Вебсайт: auth.cashboard.finance

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cashboard». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.