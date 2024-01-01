Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CareRev» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CareRev — це технологічна платформа, яка дозволяє медичним працівникам контролювати свою кар’єру. CareRev забезпечує прямий зв’язок між закладами охорони здоров’я та місцевими клінічними спеціалістами, усуваючи посередників і дозволяючи професіоналам працювати там, де і коли вони хочуть. Разом ми створюємо місцеву, стійку та гнучку медичну силу майбутнього. Для отримання додаткової інформації відвідайте carerev.com або слідкуйте за нами на LinkedIn.

Вебсайт: carerev.com

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