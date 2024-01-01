Альтернативи - CareAR

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Відчуйте новий спосіб спілкування з тисячами персонажів, компаньйонів і наставників на основі штучного інтелекту.

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Ми є найбільшою у світі платформою для публікації, обміну та відкриття 3D-вмісту в Інтернеті, на мобільних пристроях, у доповненій реальності та віртуальній реальності.

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

Modelry — це наскрізна платформа тривимірної візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою тривимірних моделей.

LEVAR

LEVAR

levar.io

Почніть заохочувати більше конверсій сьогодні за допомогою 3D і доповненої реальності від LEVAR. Створюйте та розповсюджуйте 3D/AR-моделі продуктів у своєму магазині електронної комерції та в усіх маркетингових і збутових каналах — на сторінках продуктів, електронною поштою, SMS, соціальними мережам...

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...

Zakeke

Zakeke

zakeke.com

Найбільш гнучка та повна платформа Visual Commerce. Перетворіть свій магазин на надзвичайний клієнтський досвід завдяки налаштуванню в режимі реального часу 2D, 3D, AR і Virtual Try-On.

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Розумна оцифровка сприяє досконалості роботи Рішення для підключених працівників Augmentir є визнаним лідером у технологіях передових операцій. Працівники підключаються швидше, скорочують час для підвищення продуктивності, уможливлюють цілеспрямовану перекваліфікацію та підвищення кваліфікації, пі...

Emersya

Emersya

emersya.com

Interactive 3D від Emersya — це комплексне середовище, яке дозволяє клієнтам: - Досліджувати продукти зсередини та зовні, з усіх кутів і дуже детально - Переглядати інтерактивні візуальні зображення продукту найвищої якості - Дізнаватися про історію продукту через збагачений вміст - Симулювати і спр...

VNTANA

VNTANA

vntana.com

VNTANA — це платформа SaaS, яка робить виробництво та розповсюдження 3D-активів швидким і масштабованим. 3D забезпечує високу рентабельність інвестицій у B2B та B2C продажах (зростання кількості конверсій у 2 рази та зменшення прибутку на 40%), але впровадження 3D вимагало від 3D-митця багато ручної...

Yulio

Yulio

yulio.com

Наша місія в Yulio — створювати найкраще програмне забезпечення для презентацій VR і AR, роблячи VR простим, мобільним і доступним інструментом для бізнесу. Незалежно від того, чи ви архітектор, який прагне виділитися під час тендерного процесу, дизайнер інтер’єру, який прагне виловлювати помилки мі...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality надає рішення для віддаленої візуальної допомоги, створене для вашого підприємства, завжди повністю безпечне та настроюване відповідно до вашого бренду. Покращена доповненою реальністю та створена для простоти використання, XMReality є достатньо потужним, щоб зробити дистанційне вирішення ...

Designhubz

Designhubz

designhubz.com

Designhubz надає наскрізне створення ресурсів 3D і доповненої реальності (AR), керування та розповсюдження для онлайн-брендів і роздрібних торговців. Веб-пакет Designhubz і передові установки для оцифровки перетворюють цілі фізичні запаси в 3D та AR візуалізації та віртуальні спроби за лічені дні, а...

Xarwin

Xarwin

xarwin.com

Xarwin — це потужна маркетингова платформа WebAR, яка дозволяє запускати кампанії та з легкістю залучати потенційних клієнтів і збільшувати обсяги продажів, одночасно знижуючи витрати без необхідності кодувати чи завантажувати програми. Під час вибору між рішеннями AR, які підтримує xarwin, такими я...

Avataar

Avataar

avataar.ai

Тривимірні просторові наративи революціонізують ландшафт онлайн-покупок; 6 із 10 покупців воліють купувати в роздрібних продавців, які інтегрують 3D у свої цифрові магазини. Avataar пропонує ефективне рішення Plug and Play для 3D-відео та інтерактивних веб-прокручувань, адаптоване для магазинів елек...

Camweara

Camweara

camweara.com

Camweara, плагін програмного забезпечення доповненої реальності, віртуально дозволяє клієнтам носити товари, які ви продаєте, реалістично: вдома, в офісі, у ресторані з друзями чи в магазині. Збільшує коефіцієнт конверсії продажів і знижує повернення продукту в онлайн-магазинах. Він сумісний з Shopi...

Sayduck

Sayduck

sayduck.com

Sayduck пропонує захоплюючі, повністю інтерактивні 3D-моделі, які можна додавати будь-де онлайн або переглядати в доповненій реальності, об’єднуючи бренди та роздрібних продавців

Aryel

Aryel

aryel.io

Aryel — це платформа без коду, яка дозволяє агентствам і брендам створювати, поширювати й оптимізувати захоплюючі медійні рекламні кампанії, збираючи цінні дані, зокрема про емоційний стан аудиторії та риси обличчя. Зокрема, Aryel обслуговує глобальну клієнтуру, включаючи такі відомі організації, як...

Ajna Lens

Ajna Lens

ajnalens.com

Допомагаючи кожному створювати, поширювати та розвиватися в XR за допомогою AjnaVidya. Вивчіть галузеві навички за лічені хвилини. Створюйте досвід XR за допомогою передових інструментів і ресурсів, а потім розгортайте та поширюйте їх на AjnaVidya. Отримуйте доступ до аналітики свого вмісту та безме...

SimX

SimX

simxvr.com

Програмне забезпечення SimX замінює ваші фізичні симуляційні манекени віртуальним 3D-пацієнтом із високою роздільною здатністю, який можна налаштовувати, і його можна проектувати будь-де.

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

Простий, але потужний спосіб створити AR – Blippbuilder. Інструмент дизайну простий у вивченні, і він дозволяє додати шар інтерактивності до ваших друкованих матеріалів, будь-чого від плаката, друкованої реклами, стенду для заходів або книги. Оживіть його за допомогою анімації, ігор або 3D-моделей. ...

Plattar

Plattar

plattar.com

Plattar використовує технології доповненої реальності (ARKit + ARCore) і XR, що швидко розвиваються, у поєднанні з еволюцією споживчого апаратного забезпечення та браузера, щоб стати новим засобом для клієнтів, які дають можливість випробувати продукти в 3D та/або в контексті без фізичної присутност...

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Програмне забезпечення віддаленої допомоги Lightning надає відеопослуги для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч із будь-ким, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єдна...

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