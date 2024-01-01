Cardata

Cardata

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Вебсайт: cardata.co

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Cardata — це повністю керована платформа відшкодування транспортних засобів. Наші сервісні та програмні інструменти допомагають компаніям заощадити понад 30%, відмовившись від застарілих автомобільних програм і перейшовши на оптимізовані неоподатковувані альтернативи. Заснована в 1999 році, ми надаємо набір програмного забезпечення для відшкодування витрат, програм відповідності та інструментів бізнес-аналітики для компаній, співробітники яких використовують свої особисті транспортні засоби для роботи. Програми включають відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), пільгу на неоподатковуваний автомобіль (TFCA) і центи за милю (CPM). Підтримується мобільним додатком Cardata, хмарним порталом Cardata, перевіркою страховки та прямою оплатою. Як це працює? 1) Дизайн: працюйте з експертом Cardata, щоб розробити індивідуальну та сумісну з IRS програму автомобіля, яка найкраще відповідає вашим потребам. 2) Зйомка: водії використовують програму Cardata Mobile, щоб легко відстежувати свої ділові поїздки, а менеджери використовують Cardata Cloud для надійної звітності. 3) Оплата: Ваші водії отримують неоподатковувані відшкодування безпосередньо на їхні банківські рахунки. Cardata співпрацює з компаніями зі списку Fortune 500 і зростаючими організаціями, співробітники яких можуть використовувати свій особистий автомобіль для постійного водіння на роботі.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: cardata.co

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Xero

Xero

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Paylocity

Paylocity

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Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

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Qonto

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