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Car Body Design — це незалежне видання, засноване в 2004 році. Сьогодні Car Body Design — це провідний веб-сайт у сфері автомобільного та промислового дизайну. CBD надає вибрані щоденні новини зі світу автомобілів і дизайну, публікує оригінальні проекти, створені дизайнерами-початківцями, посилання на технічні публікації з автомобільного дизайну та інженерії, посилання на навчальні посібники з дизайну.

Вебсайт: carbodydesign.com

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