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Читайте останні новини, оновлення та заголовки. Canoe пропонує інформацію про останні національні та міжнародні події та інше. Canoe.com — це англомовний канадський портал і мережа веб-сайтів, що є дочірньою компанією Postmedia Network.

Вебсайт: canoe.com

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