Альтернативи - Candidate.ly

Hirect

Hirect

hirect.in

Додаток для прямого найму для засновників, керівників команд і менеджерів з найму. Hirect спрощує процес найму. Безпосереднє спілкування в чаті з перевіреними кандидатами, підібраними за допомогою алгоритму ШІ, забезпечує простий, швидкий і ефективний досвід найму.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

Zoho Workerly для тимчасового персоналу. Програмне забезпечення для планування співробітників Zoho Workerly дозволяє агентствам керувати своїми клієнтами та тимчасовими базами даних, планувати роботи на основі вимог клієнта, створювати табелі та надсилати рахунки-фактури в одному інтерфейсі.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.

JobAdder

JobAdder

jobadder.com

**Програмне забезпечення ATS**, створене для кадрових агентств і внутрішніх команд — усі вакансії, кандидати, комунікація та завдання оптимізовані за допомогою зручної інформаційної панелі JobAdders, яку можна налаштувати. JobAdder — це повністю хмарна система, яка надає сучасному користувачеві повн...

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate — це сучасне, швидке, повнофункціональне рішення для відстеження кандидатів, CRM для підбору персоналу та керування взаємовідносинами з талантами, створене спеціально для агенцій з пошуку кадрів, фірм з пошуку керівників і професійних корпоративних рекрутерів. Crelate пропонує всі функції, я...

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin — це комплексна платформа для управління взаємовідносинами з клієнтами, системи відстеження заявників і управління людськими ресурсами на основі штучного інтелекту. Завдяки інтегрованому підходу до продажів, підбору персоналу та персоналу Oorwin забезпечує феноменальне зростання кадрового пот...

Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

Recruiterflow — це сучасне програмне забезпечення для відстеження кандидатів і CRM, вбудоване в одне ціле. Recruiterflow містить такі функції, як розширення Chrome для пошуку в один клік, автоматизовані послідовності електронних листів, інтеграція дощок вакансій і співпраця, щоб допомогти вам відсте...

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтегра...

100Hires

100Hires

100hires.com

Зручна система відстеження заявників: безкоштовний план, інтеграція Gmail і календаря. Швидше залучайте, співбесіду та наймайте найкращих кандидатів. Використовується стартапами, малими та середніми підприємствами та великими компаніями, такими як Siemens і Magna. Створіть свою базу даних резюме: ан...

CATS

CATS

catsone.com

CATS допомагає тисячам компаній з усього світу задовольнити потреби в наймі. Наші клієнти покладаються на нас, щоб допомогти їм розвиватися, починаючи з рекрутингових центрів і закінчуючи операціями зі списку Fortune 500.

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

RecruitBPM — це комплексне програмне забезпечення для підбору кадрів із підтримкою штучного інтелекту (ШІ) для кадрових фірм і професіоналів з підбору персоналу. Його найрентабельніша хмарна платформа для залучення талантів і управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яка допомагає кадровим фір...

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright усуває вузькі місця, які уповільнюють наймання, тож ви можете змусити нових співробітників працювати у 8 разів швидше без шкоди для безпеки чи точності. Ефективна адаптація зміцнює команди, сприяє міцним зв’язкам і сприяє задоволенню співробітників. Почніть роботу з найкращим програмним з...

RemoteMore

RemoteMore

remotemore.com

На нашому маркетплейсі ви легко і швидко знайдете кваліфікованих розробників.

Zerocoder

Zerocoder

zerocoder.com

Zerocoder миттєво зв’язує компанії з перевіреними розробниками та дизайнерами без коду. Усі ваші завдання розробки за одну фіксовану щомісячну плату на хмарній платформі для автоматизації будь-яких бізнес-процесів або розробки програмного забезпечення. Ви досягаєте успіхів кожного робочого дня. Топо...

Betterleap

Betterleap

betterleap.com

Betterleap — це платформа вихідного рекрутингу на базі штучного інтелекту, яка безперешкодно об’єднує всіх, хто бере участь у процесі рекрутингу. Кожен, від внутрішніх рекрутерів і менеджерів з найму до рекрутингових фірм, підрядників і венчурних компаній, може підключитися до Betterleap, щоб шукати...

StaffingSoft

StaffingSoft

staffingsoft.com

Програмне забезпечення для підбору персоналу для рекрутерів і спеціалістів з людських ресурсів. StaffingSoft – це загальнокорпоративна система відстеження кандидатів, яка пропонує повний набір інструментів, які ефективно інтегрують і оптимізують пошук, утримання та управління кандидатами, співробітн...

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ — це відзначена нагородами наскрізна платформа для виїзного набору персоналу, яка централізує всі зусилля з набору для найму великих і малих команд, щоб полегшити вихідний набір. Відчуйте швидкий і простий ШІ-пошук у понад 800 млн відкритих веб-профілів і на 45+ платформах. Автоматизуйте та с...

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

iSmartRecruit — це хмарна технологія рекрутингу зі штучним інтелектом, розроблена для вирішення унікальних завдань, з якими стикаються кадрові агентства, кадрові фірми, фірми з пошуку керівників і внутрішні відділи кадрів. iSmartRecruit працює в більш ніж 70 країнах і підтримує 14 мов, у тому числі ...

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Hire — це система відстеження претендентів (ATS) від Trakstar. Легко керуйте резюме, залучайте кандидатів із різноманітних джерел, керуйте своїм веб-сайтом про кар’єру, співпрацюйте з командою найму та створюйте звіти про свої зусилля з підбору персоналу – усе за допомогою одного рішення. Hire допом...

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

Рекрутингове програмне забезпечення Top Echelon об’єднало потужні функції відстеження кандидатів (ATS) і взаємовідносин з клієнтами (CRM) в одне рішення для підбору персоналу, призначене для оптимізації процесу підбору персоналу для команд найму, починаючи з 67,15 доларів США за користувача на місяц...

WurkNow

WurkNow

wurknow.com

WurkNow — це платформа наступного покоління для підбору кадрів і управління робочою силою, яка дає підприємствам можливість вибору. Вони можуть скористатися перевагами нашої повністю інтегрованої наскрізної платформи або додати ракетне паливо до своїх поточних технологічних наборів за допомогою моду...

Crewsnap

Crewsnap

crewsnap.com

CrewSnap — це передова програмна платформа, унікально розроблена для кадрових фірм, призначена для оптимізації тонкощів кадрових операцій і підвищення ефективності організації. Це комплексне рішення керує всіма аспектами кадрових процесів, від керування робочим процесом і подання кандидатів до взаєм...

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.

TalentRecruit

TalentRecruit

talentrecruit.com

TalentRecruit — це система відстеження кандидатів (ATS) на базі штучного інтелекту та програмне забезпечення для найму, розроблене для спрощення процесу найму як для малого, середнього, так і для підприємств. Система дозволяє рекрутерам ефективно знаходити, залучати та залучати найкращих талантів. ...

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