Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CANANEWS» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Карибська медіа корпорація була заснована в 2000 році в результаті злиття Карибської мовної спілки (CBU) і Карибського інформаційного агентства (CANA). CMC розглядає себе як плід регіонального інтеграційного руху та інструмент для сприяння тіснішій інтеграції.

Вебсайт: cananewsonline.com

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