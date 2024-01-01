Canada Soccer

Canada Soccer

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Вебсайт: canadasoccer.com

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Canada Soccer є офіційним органом управління футболом у Канаді. У партнерстві зі своїми членами він сприяє зростанню та розвитку футболу в Канаді, від масового до високопродуктивного, а також у національному масштабі. Його місія полягає в тому, щоб забезпечити лідерство в прагненні досконалості у футболі на національному та міжнародному рівнях у співпраці зі своїми членами та зацікавленими сторонами.

Вебсайт: canadasoccer.com

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