Campus Reform

Campus Reform

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Вебсайт: campusreform.org

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Реформа кампусу, проект Інституту лідерства, є провідним американським сайтом новин про коледж. Як консервативний сторожовий пес системи вищої освіти країни, Campus Reform викриває ліберальні упередженості та зловживання в університетських містечках країни. Наша команда професійних журналістів працює разом із студентськими активістами та студентськими журналістами, щоб висвітлювати поведінку та неправомірну поведінку адміністраторів кампусу, викладачів і студентів.

Вебсайт: campusreform.org

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