Callbell

Callbell

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Вебсайт: callbell.eu

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Callbell допомагає компаніям B2C краще обслуговувати своїх клієнтів через їхні улюблені канали, зокрема Whatsapp Business, Facebook Messenger, Instagram Direct і Telegram.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: callbell.eu

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Альтернативи

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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