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Альтернативи - Calenday

Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Календар Google – це служба календаря для керування часом і планування, розроблена Google. Він став доступним у бета-версії 13 квітня 2006 року, а в загальному випуску в липні 2009 року в Інтернеті та як мобільні програми для платформ Android та iOS. Календар Google дозволяє користувачам створювати...

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Якщо ви зв’яжете свій час з тими, хто поділяє ваші інтереси, і людьми, з якими ви спілкуєтеся, ви зможете планувати ще більш видатне майбутнє.

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Зберігайте свої плани в таємниці за допомогою зашифрованого календаря з відкритим кодом від розробників ProtonMail.

Calendly

Calendly

calendly.com

Знайдіть ідеальний час зустрічі за допомогою надзвичайно легкого онлайн-програмного забезпечення для планування зустрічей від Calendly і попрощайтеся з тегом телефону та електронної пошти.

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Ви можете створювати та керувати календарями для всіх сфер свого життя за допомогою Календаря на iCloud.com. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і скрізь, де ви налаштували iCloud для календаря, зокрема в програмі «Календар» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або в M...

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошт...

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Плануйте та діліться часом зустрічей і подій, а також автоматично отримуйте нагадування. Календар Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування о...

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Понад 60 мільйонів користувачів по всьому світу довіряють нам. Спробуйте наш план Forever Free!

Calendar

Calendar

calendar.com

Календар використовує потужність машинного навчання, щоб надавати розумні пропозиції щодо того, коли, де та як можуть відбуватися ваші зустрічі.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

Розважайтеся, плануючи свій день за допомогою програми NAVER Calendar - Різні дизайни для перегляду вашого календаря та темного режиму - 700 безкоштовних наклейок для налаштування - Інформація про погоду та Smart Briefing дня

Cron Calendar

Cron Calendar

cron.com

Cron — це календар нового покоління для професіоналів і команд.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Остаточний безкоштовний календарний додаток Yahoo! Calendar! Ви можете легко позначити зустрічі кольоровим кодом, щоб не пропустити жодної важливої ​​зустрічі. Коли ви зайняті, ви можете легко призначати зустрічі за допомогою зручної функції штампа.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Яндекс.Календар — це сервіс для планування повсякденних завдань, від регулярних подій до важливих зустрічей.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Усуньте туди-сюди планування зустрічей. Призначайте зустрічі швидше та забудьте про зворотні листи. Ваш календар залишається заповненим, а ви залишаєтесь продуктивними.

Kalender

Kalender

termine.schule

Ми розміщуємо календарі для шкіл. - Як адміністрація школи ви можете редагувати календарі в браузері, в Outlook, Thunderbird або на Android та iOS. - Усі вчителі, учні та батьки можуть переглядати календар онлайн або за допомогою Outlook, Thunderbird або підписатися на Android 1 та iOS. - Для огляд...

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook Calendar — це програма-календар для окремих людей і команд, яким потрібен контроль і гнучкість у розкладах.

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise — це календар нового покоління, який допомагає знаходити час для важливого.

Calendar Budget

Calendar Budget

calendarbudget.com

Цей онлайн-додаток Budget Calendar — ідеальне, просте у використанні програмне забезпечення для домашнього бюджету. Android, iPhone і браузер. Безкоштовна 30-денна пробна версія.

Fantasy Calendar

Fantasy Calendar

fantasy-calendar.com

Створіть календар, який підходить для вашого світу. Незалежно від того, чи є ви GM, щоб стежити за своєю кампанією у Forgotten Realms із попередньо встановленим календарем, чи вигадливий будівельник світу з 12 місяцями (як у Еберрона) і хитромудрими системами відліку часу, ми маємо відповідні рішенн...

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Онлайн-календар з багатьма функціями для команд і груп. Calendar.online — це безкоштовний онлайн-календар для команд і груп із легким доступом за посиланнями без входу.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Блокування часу в легкому режимі. Більше, ніж список завдань. Більше ніж календар. Розумний календар, який блокує час для вас.

InView

InView

inviewapp.com

Рахунки та рахунки у вашому календарі. Відстежуйте свій грошовий потік за допомогою InView. Інтегрується з Xero, QuickBooks, Sage, FreeAgent, FreshBooks, Zoho Books, MYOB.

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