Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cabal» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Приватний робочий простір для співпраці засновників, інвесторів і радників. Cabal допомагає засновникам отримати більше від своїх інвесторів і радників. Ми робимо це, надаючи засновникам приватне робоче місце, де вони можуть надсилати запити та оновлення, відстежувати внески та отримувати теплі знайомства з потенційними клієнтами та кандидатами.

Вебсайт: getcabal.com

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