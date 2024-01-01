Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bytebot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bytebot спрощує та оптимізує веб-завдання, переводячи підказки природної мови в автоматизацію браузера, включаючи клацання, заповнення форм і вилучення даних. Платформа та SDK дозволяють користувачам розробляти надійні динамічні сценарії веб-автоматизації, які адаптуються разом зі зміною веб-середовища. Простий у використанні та простий в інтеграції Bytebot допомагає користувачам підвищити ефективність робочого процесу та стимулювати зростання, і все це без будь-яких складнощів.

Вебсайт: bytebot.ai

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