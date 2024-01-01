Buzops — це більше, ніж система керування спортзалом. Ми є єдиною командою, яка має на меті розширити можливості власників тренажерних залів і бути відданим партнером у підвищенні ефективності та розвитку вашого фітнес-бізнесу. У 2009 році Майкл заснував компанію з персональних тренінгів, швидко збільшивши її дохід до 3 мільйонів доларів у п’яти місцях. Зіштовхнувшись із проблемами роботи з існуючим програмним забезпеченням для керування спортзалом, Майкл співпрацював зі своїм другом інженером-програмістом, щоб створити персоналізоване рішення для потреб свого бізнесу. У міру того, як його підприємство розвивалося, додаючи три бутікові тренажерні зали та понад 90 місць для персональних тренувань за 10 років, що перевело в керування 10 000 щомісячних тренувань, початкове програмне забезпечення перетворилося на комплексний інструмент керування. Він був ретельно вдосконалений для ефективного керування складними операціями, забезпечуючи точність обробки платежів і керування сеансами. Після багатьох років внутрішнього використання та постійного вдосконалення Buzops Inc було офіційно створено та запущено в 2023 році як надійну, зручну систему керування тренажерним залом, готову трансформувати фітнес-індустрію завдяки своїм інноваційним функціям і досконалості роботи. Buzops відстоює тріо ключових позицій бренду: орієнтований на рішення, зручний для користувача та перспективний. Ми створюємо індивідуальні рішення, які вирішують унікальні операційні проблеми, з якими стикаються власники тренажерних залів, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу. Наше прагнення бути орієнтованими на рішення означає, що ми постійно вдосконалюємо та адаптуємо наші пропозиції, гарантуючи, що вони залишаються чуйними до мінливих вимог і викликів фітнес-індустрії. Наша зручна платформа забезпечує легку навігацію, спрощує керування завданнями та оптимізує взаємодію з користувачем. Платформа вирізняється своїм інтуїтивно зрозумілим дизайном, гарантуючи, що кожна взаємодія є гладкою, а кожна функція легкою для навігації. Ми надаємо пріоритет усунення виснажливих годин, витрачених на навчання персоналу, дозволяючи власникам і персоналу тренажерних залів економити час, легко виконувати завдання та більше зосереджуватися на своїх основних фітнес-пропозиціях. Водночас наш перспективний підхід готує ваш тренажерний зал, щоб залишатися попереду, інтегрований із розширеними функціями та інноваціями, які забезпечують майбутнє вашого бізнесу. Ми постійно відкриваємо нові функції та інструменти, які не лише вирішують поточні виклики, але й активно передбачають і задовольняють майбутні потреби. Узгодження з Buzops дозволяє власникам тренажерних залів отримати вигоду від спрощеної роботи, легкого керування та остаточної конкурентної переваги в індустрії фітнесу, що розвивається. Ось ваш оновлений список функцій, у якому зосереджено увагу на перевагах, які кожна з них приносить власникам тренажерних залів. 1. Керування членством: спростіть адміністрування членів, гарантуючи, що деталі завжди оновлені та точні. 2. Обробка платежів: легко керуйте одноразовими платежами та періодичними виставленнями рахунків, забезпечуючи безперебійний фінансовий потік. 3. Управління відкликаними платежами та поверненнями: ефективно обробляйте відкликані платежі та повернення, зберігаючи цілісність ваших фінансових записів. 4. Персональні тренування та керування груповими послугами: легко організовуйте та контролюйте персональні тренінги та групові послуги. 5. Управління персоналом: легко керуйте графіками та виплатами персоналу, спрощуючи процеси нарахування заробітної плати. 6. Портал для учасників: надайте членам можливість керувати своїми профілями, купувати послуги та отримувати миттєвий доступ до об’єктів. 7. Комплексні бізнес-звіти: отримуйте доступ до детальних звітів, які можна завантажити, безпосередньо з інформаційної панелі вашого бізнесу для прийняття обґрунтованих рішень. 8. Щоденні звіти Eagle Eyes: отримуйте важливу щоденну інформацію про бізнес безпосередньо на свою поштову скриньку. 9. Настроювані сповіщення електронною поштою: Налаштуйте автоматичні сповіщення електронною поштою для учасників і персоналу відповідно до ваших уподобань. 10. Дозволи персоналу: впевнено делегуйте завдання за допомогою індивідуальних дозволів персоналу, забезпечуючи безперебійну роботу вашого тренажерного залу під час вашої відсутності. 11. Майбутня система POS: оптимізуйте покупки за допомогою інтегрованої системи POS, що забезпечить швидкі та прості операції для учасників. 12. Майбутня програма для мобільних пристроїв: залишайтеся на зв’язку з членами, підвищуючи взаємодію, залучення потенційних клієнтів і попит на ваші послуги. 13. Цілодобовий контроль доступу до дверей: підвищте безпеку та гнучкість завдяки вбудованому контролю доступу до дверей, пов’язаному з керуванням членством. 14. Інтеграція CRM: Buzops легко інтегрується з Pipedrive, додаючи більше інструментів CRM, забезпечуючи синхронізовану операційну екосистему. Кожна функція в Buzops є рідною для нашої платформи, плавно інтегрується, щоб забезпечити єдину, потужну взаємодію з користувачем без будь-яких прихованих витрат або неочікуваних комісій. Ми прагнемо прозорості, інклюзивності та надзвичайної цінності, гарантуючи, що кожен користувач має повний, необмежений доступ до нашого повного набору функцій, включаючи всі нові доповнення, без додаткової плати. Жодних довгострокових контрактів чи обмежувальних зобов’язань – у вас є свобода вибору того, що найкраще підходить для вашого бізнесу. Зверніть увагу, що наші поточні ціни є початковою пропозицією. Після випуску нашого покращеного мобільного додатка та системи POS ми очікуємо коригування ціни. Проте ми пропонуємо чудову можливість. Забезпечте своє партнерство з Buzops до кінця року, і ми довічно будемо діяти за початковою ціною, забезпечуючи безперервний доступ до нашої багатофункціональної платформи, що постійно розвивається, за неперевершеною ціною. Скористайтеся цією можливістю, щоб зафіксувати свій життєвий показник і піднятися на нові висоти в управлінні спортзалом за допомогою комплексних інноваційних рішень, які надає Buzops. Розкрийте весь потенціал свого тренажерного залу за допомогою нашого програмного забезпечення та нашої команди: заплануйте БЕЗКОШТОВНУ демонстрацію вже сьогодні! Давайте разом дізнаємося з перших вуст, як ми можемо допомогти вашому фітнес-бізнесу підвищити ефективність і досягти успіху.

Вебсайт: buzops.com

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