BusinessKorea

BusinessKorea

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Вебсайт: businesskorea.co.kr

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BusinessKorea — найстаріший і найвідоміший місячник про бізнес на Корейському півострові. Вперше він був опублікований у червні 1983 року.

Вебсайт: businesskorea.co.kr

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