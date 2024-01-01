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BusinessKorea — найстаріший і найвідоміший місячник про бізнес на Корейському півострові. Вперше він був опублікований у червні 1983 року.

Вебсайт: businesskorea.co.kr

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