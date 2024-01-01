Business Generator AI — це інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам генерувати бізнес-ідеї, відповідаючи на низку запитань, пов’язаних із різними аспектами бізнесу, такими як цільові клієнти, моделі доходу, технології, галузь, інвестиції, конкуренція, рівень досвіду, вплив на навколишнє середовище і відповідність нормативним вимогам. Інструмент надає користувачам низку варіантів для вибору в кожній категорії та на основі їхніх даних генерує індивідуальну бізнес-ідею. Цільовими клієнтами можуть бути бізнес-клієнт або бізнес-бізнес, а модель доходу може ґрунтуватися на різних структурах ціноутворення та джерелах, таких як підписка, реклама, комісія, продаж продуктів або послуг, безкоштовна плата або на основі використання. Варіанти технологій включають штучний інтелект, блокчейн, Інтернет речей, віртуальну реальність, геолокацію, доповнену реальність, великі дані, цифрові продукти, ринок, машинне навчання, робототехніку або 3D-друк. Користувачі можуть вибирати з низки галузей, таких як технології , освіта, фінанси, охорона здоров’я, виробництво, нерухомість, транспорт, роздрібна торгівля, їжа, розваги, дім або довкілля. Інструмент також враховує рівень конкуренції на вибраному ринку чи галузі, необхідні початкові інвестиції, рівень досвіду, вплив на навколишнє середовище та відповідність нормативним вимогам. Загалом Business Generator AI надає користувачам структурований підхід до створення бізнес-ідей за допомогою ШІ. технології, що робить його цінним інструментом для підприємців, засновників стартапів або будь-кого, хто хоче дослідити нові можливості для бізнесу.

Вебсайт: business-generator.vercel.app

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