Bushel Farm

Bushel Farm

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Вебсайт: bushelfarm.com

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Bushel Farm (раніше FarmLogs) дає фермерам як базову, так і загальну картину операційної та фінансової ефективності їхньої ферми. На відміну від кількох електронних таблиць чи заплутаних блокнотів, Bushel Farm організовує та централізує масив сільськогосподарських записів – карти полів, опадів і супутникові зображення, розвідувальні нотатки, обладнання, заходи та внески, продажі та інвентаризацію зерна, земельні угоди, робочі замовлення тощо. Потужна автоматизація в рамках інструменту перетворює записи ферми в цінну інформацію, яку фермери можуть використовувати для планування та прийняття рішень самостійно або ділитися зі своїми покупцями зерна, агрономами, банкірами, страховими компаніями та іншими надійними партнерами ферм. Інсайти включають: вартість виробництва; маркетингова позиція; рентабельність реалізації зерна; а також прибутки та збитки на рівні ферми, культури та поля. Інтеграція з John Deere® Operations Center і Climate FieldView® зменшує тягар ручного введення для фермерів, дозволяючи безперешкодно імпортувати польові дії та вхідні дані. Фермери також мають можливість обмінюватися шейп-файлами меж поля та записами про польову діяльність із Bushel Farm в електронному вигляді, а не вручну, для програм сталого розвитку. Елементи керування дозволом даних Bushel вбудовано в платформу, щоб забезпечити конфіденційність даних і обмін ними лише за умови належного авторизації користувачів Bushel Farm.

Вебсайт: bushelfarm.com

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