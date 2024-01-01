Bursada Bugün

Bursada Bugün

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Вебсайт: bursadabugun.com

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Bursa news — це інтернет-газета Бурси, яку найчастіше стежать, де найшвидше та в прямому ефірі публікуються громадська безпека, економіка, спорт, журнали, освіта, охорона здоров’я, політика, поточні та спеціальні новини.

Вебсайт: bursadabugun.com

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