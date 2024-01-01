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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bureau of Meteorology» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Веб-сторінка Бюро метеорології надає австралійській спільноті доступ до прогнозів погоди, попереджень про сувору погоду, спостережень, інформації про повені, прогнозів стану моря та відкритого моря та інформації про клімат. Продукти включають графіки погоди, супутникові фотографії, радіолокаційні зображення та кліматичні карти. Бюро також несе відповідальність за збирання та надання повної інформації про воду по всій Австралії.

Вебсайт: bom.gov.au

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