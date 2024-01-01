Альтернативи - BuildShip

Koxy AI

koxy-ai.web.app

Koxy AI — це платформа без програмного коду для створення серверної частини без коду та нульової конфігурації на основі ШІ. Завдяки Koxy AI ви отримуєте хмарний безсерверний бекенд, який обслуговується з 35 регіонів світу на межі, базу даних Koxy (на основі JSON) з необмеженим обсягом пам’яті, конст...