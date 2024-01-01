Альтернативи - BuildBee
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad — це безкоштовна, проста у використанні програма для 3D-дизайну, електроніки та програмування.
Onshape
onshape.com
Вхід / Увійти в Onshape - сучасну систему CAD, яку використовують тисячі компаній по всьому світу.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint — це зручний веб-інтерфейс для вашого 3D-принтера.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він шв...
Jiga
jiga.io
Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технологій моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv — це операційна система для виробництва на замовлення, яка дозволяє швидше, легше та ефективніше отримувати та постачати механічні частини. Наша інтелектуальна система, що підтримується найкращими в своєму класі спеціалістами з операцій, керує мережею перевірених і керованих партнерів по всьо...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways — це провідна платформа, яка переосмислює створення продуктів за допомогою послуг з проектування, виробництва та продажу за допомогою 3D-друку.