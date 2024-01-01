BuildBee

BuildBee

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Вебсайт: buildbee.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Хмарне програмне забезпечення для зрізів і керування з інтегрованим середовищем блокового кодування, базовими функціями моделювання, такими як генератор форм для печива та генератор літофану, а також спрощений робочий процес. Він має такі чудові функції, як автоматичний інструмент відновлення пошкоджених файлів, інструмент розбиття великих моделей на частини, які можна роздрукувати (з автоматично створеними роз’ємами), детальний переглядач g-коду, зворотний зв’язок із відеокамерою в реальному часі та чергування завдань. Він використовує машинне навчання, щоб давати вказівки щодо «придатності для друку» кожної моделі. Робочий процес дуже простий і легкий для освоєння, але він все ще має опцію детального контролю налаштувань. Він дає дуже хороші стабільні результати друку та працює з більшістю принтерів FFF і деякими SLA. Він ідеально підходить для домашнього, навчального або корпоративного використання з інструментами керування автопарком і групами, а також можливістю повністю віддаленого або настільного підключення. Налаштуйте свій принтер один раз, а потім запустіть і відстежуйте його віддалено з програми Android або будь-якого браузера.
Категорії:
Photography & Graphics
Програмне забезпечення для 3D-друку

Вебсайт: buildbee.com

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