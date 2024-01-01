BugBug — це рішення для автоматизації тестування з низьким кодом для контролю якості, тестувальників, розробників і менеджерів із продуктів. Він пропонує повну автоматизацію наскрізного тестування веб-сайтів і веб-додатків. Інструмент дозволяє користувачам автоматизувати регресійні тести та зменшити витрати, зазвичай пов’язані з ІТ-інфраструктурою. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс запису та простий користувальницький інтерфейс дозволяють користувачам створити автоматичний тест менш ніж за 5 хвилин. План Freemium пропонує необмежену кількість локальних тестів і необмежену кількість користувачів. BugBug надає розширені функції, якими ви можете скористатися, коли вони вам знадобляться — запускайте власний JavaScript, створюйте користувацькі змінні, використовуйте автоматичні селектори, розумне очікування та інтелектуальне натискання та прокручування та багато іншого. Прискоріть весь процес тестування за допомогою BugBug!

Вебсайт: bugbug.io

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