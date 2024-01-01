BugBug

BugBug

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: bugbug.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BugBug» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

BugBug — це рішення для автоматизації тестування з низьким кодом для контролю якості, тестувальників, розробників і менеджерів із продуктів. Він пропонує повну автоматизацію наскрізного тестування веб-сайтів і веб-додатків. Інструмент дозволяє користувачам автоматизувати регресійні тести та зменшити витрати, зазвичай пов’язані з ІТ-інфраструктурою. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс запису та простий користувальницький інтерфейс дозволяють користувачам створити автоматичний тест менш ніж за 5 хвилин. План Freemium пропонує необмежену кількість локальних тестів і необмежену кількість користувачів. BugBug надає розширені функції, якими ви можете скористатися, коли вони вам знадобляться — запускайте власний JavaScript, створюйте користувацькі змінні, використовуйте автоматичні селектори, розумне очікування та інтелектуальне натискання та прокручування та багато іншого. Прискоріть весь процес тестування за допомогою BugBug!
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: bugbug.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BugBug». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності