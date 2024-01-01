Альтернативи - Bubble
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. – це американська компанія, розташована в Сан-Франциско, яка надає програмне забезпечення як послугу для створення та розміщення веб-сайтів. Їх онлайн-платформа візуального редактора дозволяє користувачам проектувати, створювати та запускати веб-сайти.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.
Plesk
plesk.com
Plesk — це єдина панель керування веб-хостингом, яка вам знадобиться для створення, захисту та запуску веб-сайтів і програм у хмарі! Отримайте платформу хостингу Plesk!
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Contentful
contentful.com
Запускайте швидше завдяки сучасній платформі вмісту. Це найпростіший і найшвидший спосіб керування вмістом: інтегруйте свої інструменти. Публікуйте в різних каналах. Розблокуйте свою команду за допомогою нашої найкращої в галузі системи додатків.
Cloudways
cloudways.com
Створено для виняткових вражень. Платформа керованого хмарного хостингу. Зосередьтеся на своєму бізнесі та уникайте всіх проблем із веб-хостингом. Наш керований хостинг гарантує неперевершену продуктивність, надійність і вибір із цілодобовою підтримкою, яка діє як ваша розширена команда, що робить C...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — це платформа WebOps, де команди створюють, розміщують і керують своїми веб-сайтами. Pantheon пропонує все, що потрібно вашому бізнесу для цифрової швидкості та гнучкості.
Sanity.io
sanity.io
Sanity — це уніфікована платформа контенту, яка дозволяє вашій команді працювати разом у режимі реального часу, щоб створювати захоплюючі цифрові можливості для різних каналів.
BlackMesh
qodeinteractive.com
Створіть ідеальний веб-сайт за допомогою преміальних тем WordPress, розроблених Qode Interactive. Відкрийте для себе дивовижні дизайни з широким вибором функцій і можливостей налаштування.
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
Storyblok
storyblok.com
Storyblok — це безголова система керування вмістом, яка дає змогу більш ніж 100 000 розробникам і командам із створення контенту створювати кращий контент у будь-якому цифровому каналі.
Flywheel
getflywheel.com
Універсальна платформа для розміщення агентств WordPress. Керуйте веб-сайтами WordPress своїх клієнтів в одному місці, отримуйте постійний прибуток і постійно радуйте їх.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Acquia
acquia.com
Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.
GridPane
gridpane.com
Платформа №1 для створення власної послуги хостингу та обслуговування WordPress світового рівня. Почніть БЕЗКОШТОВНО! Ми допомагаємо серйозним агенціям і розробникам WordPress вирішити їхні проблеми з хостингом раз і назавжди.
Agility CMS
agilitycms.com
Контент, який об’єднує Розблокуйте голос свого вмісту за допомогою Headless CMS+ і White-Glove Service.
20i
20i.com
Розгорніть усі свої сайти/програми на надзвичайно швидкому та високопродуктивному хостингу торговельного посередника, хостингу WordPress і керованому хмарному хостингу. Експертна підтримка 24x7.
Ycode
ycode.com
Платформа візуальної розробки для дизайнерів і агентств. Перетворюйте ідеї на динамічні веб-сайти, керовані базами даних. Візуально створюйте та проектуйте красиві адаптивні веб-проекти без шкоди для свого бачення.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — це наскрізна веб-платформа для гнучких команд. Створюйте, розвивайте та масштабуйте свій парк веб-сайтів без жодних інвестицій в управління інфраструктурою. Отримайте хостинг, CI/CD, автоматичні оновлення, глобальну підтримку 24x7. І багато іншого.
Edgio
edg.io
Інфраструктура для субсекундних динамічних веб-сайтів. Розробляйте, розгортайте, переглядайте, експериментуйте, відстежуйте та запускайте свій зовнішній інтерфейс - розгорніть безкоштовно за 1 хвилину. Раніше Layer0
LoadFocus
loadfocus.com
Універсальний інструмент хмарного тестування для навантажувального тестування та тестування продуктивності веб-сайтів і API. Тестування вашого веб-сайту чи програми може бути важким, трудомістким і не дасть необхідної інформації для команд продукту, розробки та devops. Використовуйте LoadFocus як но...
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в ба...
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox описують як «Netlify і Heroku Китаю». 21YunBox дозволяє командам з усього світу легально доставляти свої найкращі роботи до Китаю. 21YunBox Edge гарантує, що ваш веб-сайт матиме надзвичайно високу швидкість у всьому Китаї. Розробники в усьому світі люблять 21YunBox, тому що ми дозволяємо їм...
Jahia
jahia.com
Jahia є лідером CMS і DXP, який допомагає організаціям у всьому світі створювати сучасні веб-сайти та портали. Jahia процвітає в багатосайтових і багатомовних контекстах. Управління вмістом має бути простішим, а дані про клієнтів мають допомогти створити ефективну персоналізацію та AB-тестування. Ja...
amazee.io
amazee.io
amazee.io надає платформу для доставки додатків і хостингу для команд інженерів для більш ефективного розгортання додатків. Платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на розробників, спрощує життя та роботу розробників, мінімізуючи стрес від керування інфраструктурою чи операціями. amazee.io ...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — це платформа цифрового досвіду (DXP), яка допомагає цифровим агенціям створювати та керувати першочерговим досвідом користувача, таким як онлайн-курси, торговельні майданчики, сайти членства та портали для клієнтів.
Kontent.ai
kontent.ai
Kontent — це безголова CMS, яка пропонує прості у використанні інструменти керування вмістом для маркетологів, звільняючи розробників зосередитися на створенні онлайн-досвіду.