Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Broadvoice Cloud PBX» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Broadvoice спрощує комунікацію для малого та середнього бізнесу (SMBs), поєднуючи потужну хмарну АТС, UC і функції співпраці з віртуальним кол-центром в одній відзначеній нагородами платформі Unified Communications as a Service (UCaaS), яка надає функції корпоративного класу за доступними цінами. Платформа підключена до захищеної резервної мережі та інфраструктури хостингу Broadvoice, що дозволяє малому та середньому бізнесу безпечно зв’язуватися з клієнтами в будь-який час, будь-де та за допомогою будь-якого пристрою. Broadvoice входить до рейтингу Deloitte Technology Fast 500 і Inc. 500 найшвидше зростаючих приватних компаній Америки.

Вебсайт: broadvoice.com

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