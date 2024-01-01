Трансляція – це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги в управлінні зустрічами. Він спрямований на оптимізацію процесу шляхом запису нотаток зустрічей, відстеження рішень і автоматизації подальших завдань. Інструмент допомагає зменшити адміністративні завдання, дозволяючи менеджерам зосередитися на більш ефективному керівництві своїми командами. Користувачі високо оцінили цей інструмент за його точні підсумки зустрічей і можливість швидкого повернення до попередніх зустрічей. Трансляція розроблена для команд, які працюють над продуктами, і бездоганно інтегрується в існуючі робочі процеси. Він спрямований на подолання розриву між зустрічами та інструментами розробки продуктів. Крім того, інструмент пропонує найкращі практичні вказівки, адаптовані до потреб вашої команди та на основі типу зустрічі, як-от планування спринту, 1:1 або ретро. Щоб заощадити час, Broadcast щотижня автоматично надсилає підсумки зустрічей. Інструмент підсумовує нотатки зустрічі за допомогою ШІ, якими можна поділитися з командою. Крім того, він може синхронізувати елементи дії з вашими інструментами в один клік. Трансляція також надає пріоритет прозорості, з поясненням, вбудованим у підсумки, надаючи розуміння того, як були отримані висновки. Він централізує всі ваші зустрічі, забезпечуючи легкий доступ і перегляд. Можна отримати доступ до стенограм зустрічей разом із історією прийнятих рішень. Для забезпечення безпеки даних Broadcast зобов’язується видаляти необроблені записи через 90 днів, зберігаючи підсумки. У 2024 році компанія планує отримати сертифікацію Service Organization Control Type 2, яка підтверджує її зобов’язання щодо захисту даних користувачів.

Вебсайт: withbroadcast.com

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