Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Brite» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Програмне забезпечення, яке допомагає працівникам обирати переваги. Швидка, безпроблемна та ефективна освіта. Стимулюйте залучення працівників до пільг за допомогою простих у створенні цифрових посібників із пільг, якими можна ділитися, і які містять потужні інструменти підтримки прийняття рішень.

Вебсайт: britebenefits.com

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